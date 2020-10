Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Waldmössingen

Landkreis Rottweil) Unbekannter zerkratzt Opel (01.10.2020)

Schramberg-Waldmössingen (ots)

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstag in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr einen Opel, der in der Hangstraße geparkt war. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die linke Fahrzeugseite von vorne bis hinten zerkratzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu informieren.

