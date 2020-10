Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kaltbrunn

Landkreis Konstanz) Gestohlener Getreideanhänger wieder aufgefunden (28.09.-01.10.2020)

Allensbach - Kaltbrunn (ots)

Der bereits im Zeitraum von Montag bis Mittwoch in Kaltbrunn entwendete Getreideanhänger (wir berichteten darüber) ist am Donnerstag in Litzelstetten auf einem Waldweg aufgefunden worden. Das rechte hintere Rad war beschädigt, sodass der Täter offensichtlich mit dem Anhänger nicht weiterfahren konnte und diesen dort zurück lies. Anhand der Spurenlage zog der Täter den Anhänger mit einem schweren Gerät. Die Beamten stellten zudem fest, dass sich auf dem Anhänger ein Pflug sowie eine Egge befand, die vermutlich ebenfalls entwendet wurden. Die Polizei sucht deshalb nach deren Besitzern und bittet diese, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97150, zu melden.

