Polizei Düsseldorf

POL-D: Wir sind wieder persönlich für Sie da! - Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle ab kommenden Montag geöffnet

Düsseldorf (ots)

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalprävention sind ab Montag, 18. Mai 2020 wieder persönlich in der Beratungsstelle auf der Luisenstraße 2 in Düsseldorf-Friedrichstadt für Sie erreichbar. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr und jeden 1. und 3. Samstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Telefonisch sind die Kriminalbeamten unter der Nummer 0211 870 6868 zu den oben genannten Zeiten erreichbar. Wir möchten, dass Sie und wir gesund bleiben. Daher bitten wir Sie, die zurzeit geltenden Regeln, insbesondere das Tragen eines Mund- Nasenschutzes beim Besuch von Ladenlokalen auch bei uns zu beachten. Termine zur Beratung bei privaten Neubauprojekten bitten wir wie bisher vorab telefonisch zu vereinbaren.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell