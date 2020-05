Polizei Düsseldorf

POL-D: Mönchengladbach - Auffahrunfall auf der A52 Richtung Essen - Fahrer eingeklemmt - Zeitweilige Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

14.05.2020, 13.50 Uhr

Ein schwerverletzter Lkw-Fahrer, hoher Sachschaden und eine Vollsperrung sind die Folgen eines Auffahrunfalls von Gestern auf der A 52 bei Mönchengladbach in Richtung Essen.

Den ersten Ermittlungen nach fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Sattelzug auf dem ersten Fahrstreifen der A 52 in Richtung Essen. In Höhe des Parkplatzes "Wolfskull" musste der Duisburger verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines Lkw, ein 57-Jähriger aus Haan, erkannte den vor ihm bremsenden 41-Jährigen zu spät und prallte gegen das Heck dessen Sattelzuges.

Der 57-Jährige wurde in seinem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Zwei Fahrstreifen der A52 in Richtung Essen waren an der Unfallstelle für über zwei Stunden voll gesperrt. Es kam teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

