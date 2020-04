Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand auf einem Balkon

Am Freitag, dem 10.04.2020, meldete eine Anwohnerin gegen 12:00 Uhr einen Brand in der Parkstraße. Vor Ort stellten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei einen kleineren Brand auf einem Balkon fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatte zuvor ein Pappkarton am heißen Ofenrohr Feuer gefangen. Durch den Bewohner konnte das Feuer auf dem Balkon zunächst mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Offensichtlich schwelte der Brand jedoch weiter, sodass sich kurze Zeit später Balkonmöbel, die Dachrinne sowie der Balkonboden entzündeten und durch den Brand beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, dem 10.04.2020, wurde gegen 18:30 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße eine 17-jährige Führerin eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 17-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, sodass gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihr die Weiterfahrt untersagt wurde.

Landkreis Cloppenburg - Bestimmungen der "Corona-Verordnung" am Karfreitag weitestgehend eingehalten

Die Bestimmungen der niedersächsischen Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden im Landkreis Cloppenburg auch am Karfreitag weitestgehend eingehalten. Dennoch waren einige Verstöße zu verzeichnen. Vorwiegend handelte es sich dabei um Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die das Abstandsgebot gefährdeten, insbesondere um Ansammlungen von Kleingruppen.

Im Zusammenhang mit der Überwachung der Verordnung mussten daher im Landkreis insgesamt 36 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet werden. Die Polizei appelliert erneut an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, auch an den kommenden Ostertagen die Regeln einzuhalten.

Für den Nordkreis Cloppenburg liegen aktuell keine Meldungen vor!

