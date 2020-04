Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 09./10.04.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg Do., 09.04.2020 12:15 Eine 25-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit einem Kraftrad die Bether Straße, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Do., 09.04.2020 21:51 Eine 25-jährige Molbergerin wurde auf der Soestenstraße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der PKW nicht zugelassen war. Am Pkw waren entstempelte Kennzeichen angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Essen-Bevern Do., 09.04.2020 18:25 Eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Essen befuhr die Kirchstraße in Richtung Addrup. Sie wollte abbiegen, musste aber warten. Dies erkannte eine 28-jährige Essenerin zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Kollision wurden die Beteiligten, sowie eine Mitfahrerin im PKW der Essenerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den PKW beträgt ca. 7500 Euro.

