Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Landkreis Konstanz) Illegale Müllentsorgung (01.10.-02.10.2020)

Engen (ots)

Ein unbekannter Täter entsorgte in der Zeit von Donnerstag auf Freitag in der Mundingstraße rund einen Kubikmeter Bauschutt. Hierfür hatte der Unbekannte keine Genehmigung. Personen, die im Bereich des Spielplatzes Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733 940915, in Verbindung zu setzen.

