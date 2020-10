Polizeipräsidium Konstanz

Landkreis Konstanz) Unfallverursacher gesucht (02.10.2020)

L 220 / Böhringen-Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 21 Uhr an der Einmündung L 220 / B 34 ereignet hat. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr von der B 34 kommend in den Einmündungsbereich der L 220 ein und bog nach links in Richtung Böhringen ab, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Ein Autofahrer, der auf der Landesstraße von Böhringen kommend in Richtung Singen fuhr, musste um eine Kollision zu verhindern, eine Vollbremsung einleiten. Der hinter ihm Fahrende konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund der Dunkelheit ist lediglich bekannt, dass der Verursacher mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs war. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

