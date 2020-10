Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Mann geht auf Passanten los und droht mit einem Taschenmesser (02.10.2020)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehend hat ein 69-jähriger Mann am Freitagabend, kurz vor 22.30 Uhr, auf dem Furtwanger Marktplatz mehrere ihm fremde Personen aufgefordert, ihn nach Hause zu bringen. Nachdem diese nicht auf die Forderung des 69-Jährigen eingegangen waren, zog der Mann ein Taschenmesser aus seiner Tasche und fuchtelte damit in drohender Haltung herum. In der Folge wurde der 69-Jährige von mehreren Personen überwältigt, entwaffnet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hierbei wurde der 69-Jährige leicht verletzt und musste von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Eine Alkoholüberprüfung durch die vor Ort befindlichen Beamten war aufgrund des zunehmend aggressiven Verhaltens des Mannes nicht möglich.

