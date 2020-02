Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in der Hamburger Straße in Rostock

Rostock (ots)

Am Montag gegen 17:30 Uhr ist es in der Hamburger Straße in Rostock zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt und geriet dabei in den Gegenverkehr, sodass er mit einem weiteren Pkw frontal zusammenstieß. Der 72-jährige Deutsche verletzte sich dabei leicht. Die Beifahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde jedoch schwerverletzt ins Universitätsklinikum Rostock gebracht. Der Fahrer des zweiten Pkw kam für weitere Untersuchungen ebenfalls ins Klinikum. Am Unfallort kam es bis 19:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und somit die Fahrbahn blockierten. In der Folge mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Stadtreinigung gesäubert werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung des Unfallverursachers festgestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich auf 30000 EUR. Im Auftrag Anja Kundt Polizeihauptrevier Rostock

