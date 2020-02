Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Beziehungsstreit eskaliert

Rostock (ots)

Am Freitagabend eskalierte kurz vor Mitternacht ein Beziehungsstreit in einer Wohnung in der Sternberger Str. Aus einem Streitgespräch entwickelte sich letztendlich eine Auseinandersetzung. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen, würgte dabei der 45jährige Mann die 42jährige Frau, die sich zur Wehr setzte. Dabei fügte sie dem Angreifer mit einem Messer eine nicht lebensbedrohliche Verletzung am Hals zu. Der 45jährige musste im Krankenhaus operiert werden. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Aber auch gegen die Frau wird ermittelt. Hier wegen gefährlicher Körperverletzung. In wie weit es sich hier um Notwehr handeln könnte oder deren Grenzen überschritten wurden, ist Gegenstand der weiteren Prüfungen.

Die Beteiligten sind deutscher Nationalität.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell