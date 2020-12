Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Whisky-Dieb auf frischer Tat ertappt

Olpe

In einem Verbrauchermarkt in der Martinstraße in Olpe ist am Dienstag (01. Dezember) gegen 13.30 Uhr ein 22-Jähriger von Ladendetektiven beobachtet worden, wie er Alkohol stahl. Nach Zeugenangaben packte der Beschuldigte vier Flaschen Whisky in seinen Rucksack, bezahlte Ware mit einem geringen Wert und verließ den Laden, ohne die Alkoholflaschen zu bezahlen. Den Detektiven gelang es, den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Wert der entwendeten Spirituosen lag bei rund 75 Euro. Da der Tatverdächtige sich nicht ausweisen konnte, wurde er zwecks Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache genommen. Bei der Durchsuchung des Rucksacks wurde weiteres Diebesgut, Bekleidung im Wert von rund 50 Euro, aufgefunden und sichergestellt. In seinem Rucksack fanden die Beamten auch eine Plastiktüte, die mit Alufolie ausgekleidet war. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige.

