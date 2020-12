Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jährige bei Glatteisunfall verletzt

LennestadtLennestadt (ots)

Vermutlich aufgrund von Glätte hat sich am Montag (30. Dezember) gegen 20.45 auf der L 715 in Richtung Elspe in Lennestadt-Halberbracht ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 46-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam sie vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Durch den Aufprall schleuderte ihre 15-jährige Mitfahrerin mit dem Kopf gegen den Beifahrersitz und klagte anschließend über Kieferschmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand Sachschaden an der Mauer.

