POL-AC: Drogenpärchen aufgeflogen - Ermittler finden bei Durchsuchung Betäu-bungsmittel und Bargeld

Letzten Mittwoch (22.07.2020) durchsuchten Drogenermittler der Aachener Polizei die Wohnung eines dringend tatverdächtigen 57- jährigen Mannes und seiner 56- jährigen Ehefrau in der Eschweiler Innenstadt. Die Beamten fanden dort mehr als ein halbes Pfund Heroin, gut 10 Gramm Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld.

Hinweise aus anderen laufenden Verfahren hatten die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht. Unter anderem war er schon an einem bekannten Drogenumschlagplatz mit viel Bargeld in der Tasche aufgefallen oder hatte als Dealer Drogen an Süchtige verkauft oder war als Tatverdächtiger nach einem Falschgelddelikt ertappt worden.

Beide werden sich vor Gericht wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen. Gegen die 56- jährige Frau wurde Haftbefehl erlassen, er selber ist zur Zeit nicht haftfähig. (pw)

