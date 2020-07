Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen am Wochenende

Aachen/Eschweiler/Eifelregion (ots)

Die Aachener Polizei hat am vergangenen Sonntag Verkehrskontrollen in Aachen, Eschweiler und in der Eifelregion durchgeführt. Aufgrund des mäßigen Wetters, war das Verkehrsaufkommen jedoch eher gering.

Auf dem Prager Ring wurden insgesamt 3205 Fahrzeuge gemessen. 179 Fahrerinnen und Fahrer waren schneller als die zulässigen 50 km/h. 171 kamen mit einem Verwarngeld davon, acht weitere müssen mit einem Bußgeld rechnen.

24 Motoradfahrer missachteten das Streckenverbot zwischen Steckenborn und Woffelsbach, hier wurden 24 Verwarngelder fällig.

Bei den Kontrollen in der Ortslage Lammersdorf, fielen sieben Fahrerinnen und Fahrer durch zu hohe Geschwindigkeit auf. Fünf von ihnen mussten ein Verwarngeld zahlen, bei zwei weiteren wird ein Bußgeld fällig. Der Spitzenreiter war ein Fahrer mit 101 km/h.

Bei einer Kontrolle auf der Indestraße in Eschweiler, fiel ein Mann mit gefälschter TÜV-Plakette auf. Das Kennzeichen und die zugehörigen Dokumente wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurde eingeleitet. (am)

