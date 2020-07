Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen gesucht: Unbekannter berührt junge Frau unsittlich und zeigt sich ihr in exhibitionistischer Art und Weise

Aachen (ots)

Mittwochabend (22.07.2020) gegen 20.30 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Täter auf der Grünfläche am Morillenhang eine Spaziergängerin sexuell. Zunächst trat er unerkannt an sie heran und berührte sie von hinten unsittlich. Anschließend lief er weg und versteckte sich in einem Gebüsch. Als die Geschädigte die Örtlichkeit passierte, hatte er sich entblößt und nahm unsittliche Handlungen an sich selber vor. Danach floh er in Richtung Lütticher Straße. Eine Fahndung der gerufenen Polizei verlief ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 - 25 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 1,75 - 1,80 m groß, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose; zur Tatzeit hatte er eine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241 / 9577- 31201 und außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden. (sb)

