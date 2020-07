Polizei Aachen

POL-AC: Lebensgefährlich verletzter Rollerfahrer

Aachen (ots)

Um 16.00 Uhr befuhr ein 52jähriger Stolberger mit seinem Roller die Haarener Gracht in Richtung Verlautenheide. In Höhe des Ortseinganges kam ihm ein ebenfalls 52jähriger Aachener mit seinem Pkw entgegen. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Rollerfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Rollerfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zur Unfallrekonstruktion forderte die Polizei einen Sachverständigen an. Dieser setzte für seine Tätigkeit u.a. eine Drohne ein. Die Haarener Gracht blieb bis um 19.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Aachener Polizei bittet die am Unfallort tätigen Ersthelfer dringend sich unter der Rufnummer 0241/9577-11211 zu melden.

