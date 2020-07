Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec- Fahrer - Verkehrsteilnehmer missachten Sperrungen - Rettungsarbeiten behindert

Aachen (ots)

Gestern Morgen (22.07.2020) gegen 7 Uhr kam es im Einmündungsbereich Vaalser Straße/ Bleiberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem abbiegenden Pkw und einem ihm entgegenkommenden Zweirad. Der 19- jährige Pkw- Fahrer fuhr zur Unfallzeit die Vaalser Straße in Richtung Innenstadt hinunter und bog verbotswidrig nach links in die Bleiberger Straße ab. Hierbei übersah er den auf dem Radweg stadtauswärts fahrenden 59- jährigen Pedelec- Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 59- Jährige prallte gegen die Front des Pkw und stürzte auf die Straße. Er musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher. Die Unfallörtlichkeit war zeitweise für die erste Hilfe- Maßnahmen der Rettungskräfte und die polizeiliche Unfallaufnahme für den Radverkehr gesperrt. Die eindeutig zu erkennenden Sperrungen missachteten jedoch etliche Fahrradfahrer. Diese traten verbotswidrig in den abgeflatterten Bereich hinein oder durchfuhren ihn sogar; ein ausreichender Abstand zu den behandelnden Sanitätern und dem Verletzten war somit nicht mehr gegeben. Und auch die Polizisten wurden immer wieder in ihrer Arbeit gestört und behindert. Augenscheinlich wollte man den von den Beamten ausgewiesenen Umweg über eine Ampelanlage nicht in Kauf nehmen; erst als die Polizei einen neuen Radweg aufgemalt und markiert hatte, beruhigte sich die Situation. (pw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell