Polizei Aachen

POL-AC: Weitere Proteste auf der L 277 - mehrere Personen behinderten Baggerarbeiten

Aachen/ Lützerath/ Keyenberg (ots)

Heute (22.07.2020) kam es im Rahmen der Rückbauarbeiten der ehemaligen L277 durch RWE erneut zu einer Blockadeaktion. Eine Gruppe von ca. 50 Personen hatte in der Nähe von Lützerath zunächst versucht, an einen arbeitenden Bagger zu gelangen. Ein Durchbrechen der zum Schutz aufgestellten Polizeikette konnte verhindert werden. Um das Eindringen einer Person in den Gefahrenbereich zu unterbinden, mussten die Beamten jedoch Zwang anwenden. Die Personen setzten sich daraufhin auf eine Abraumfläche und behinderten die weiteren Arbeiten von RWE. Der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, kamen schließlich ca. 20 Personen nach. Die verbleibenden Besetzer wurden von den Polizisten einzeln angesprochen und zum Aufstehen und zur Angabe ihrer Personalien aufgefordert. Einzelne Personen kamen den Aufforderungen nach, teilweise mussten Personen weggetragen werden. Insgesamt 23 wurden schließlich zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen und zur Polizei Mönchengladbach gebracht. (pw)

