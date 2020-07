Polizei Aachen

POL-AC: Braunkohleprotest: Mehrere Personen in Gewahrsam genommen

Aachen/Keyenberg/Garzweiler (ots)

Im Rahmen der Proteste anlässlich des Rückbaus der Landstraße 277, haben heute Morgen sieben Personen, darunter vier Frauen und drei Männer, die Fahrbahn bei Lützerath blockiert. Fünf von ihnen hatten sich mit einem sog. "Lock-on" miteinander verbunden. Mehreren Aufforderungen der Polizei, die Fahrbahn freiwillig zu verlassen, kamen die Personen nicht nach. Eine technische Einheit der Polizei konnte die Vorrichtungen gegen 10.00 Uhr ohne Komplikationen lösen. Diese Maßnahmen wurden von Rettungskräften begleitet. Gegen alle sieben Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Ein Strafantrag wurde seitens der RWE Power AG gestellt. Eine Frau und ein Mann konnten sich noch vor Ort ausweisen und wurden anschließend entlassen. Ein Mann hatte sich die Fingerkuppen verklebt; er sowie drei Frauen hatten keine Ausweisdokumente bei sich. Sie wurden zur Identitätsfeststellung in das Polizeigewahrsam nach Mönchengladbach gebracht.

Auch in Höhe der Ortslage Keyenberg hatten heute früh zunächst mehrere Personen die Fahrbahn blockiert. Sie verließen diese jedoch freiwillig nach einer Ansprache durch die Polizei. Ein Mann versuchte kurz danach eine laufende Arbeitsmaschine zu besteigen, konnte von Polizeibeamten aber daran gehindert werden. Er leistete Widerstand und musste mit Zwang aus dem Gefahrenbereich geführt werden. Mehrere Strafverfahren - wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Hausfriedensbruch - wurden eingeleitet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. (am)

