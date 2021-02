Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Telefonbetrüger erneut erfolgreich - "Falscher Bankmitarbeiter" erbeutet in Ditzingen fünfstelligen Euro-Betrag

Ludwigsburg (ots)

Am Montag erhielt ein Ehepaar in Ditzingen gegen 20:25 Uhr den Anruf eines angeblichen Kundenberaters einer Bank. In diesem Gespräch täuschte der Betrüger vor, dass es zu zwei von den Eheleuten nicht autorisierten Überweisungen an eine ihnen unbekannte Person gekommen sei. Zur Rückbuchung des Geldes benötigte der Unbekannte TAN Nummern. Nachdem man ihm am Telefon mehrere Nummern nannte, wurde ein mittlerer fünfstelliger Euro-Betrag vom Konto des Ehepaares abgebucht.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt keine persönlichen Daten oder Bankdaten am Telefon herauszugeben.

Weitere Informationen zum Thema Betrug erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell