POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 12-Jährige streift mit Fahrrad geparktes Auto und wird bei Sturz leicht verletzt (21.04.2021)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 12-jähriges Mädchen, als es am späten Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße gegen ein geparktes Auto gefahren ist. Das Mädchen war gegen 17 Uhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße unterwegs. In einem unachtsamen Moment streifte das Mädchen mit einem Pedal des Rades einen ordnungsgemäß geparkten Audi und stürzte. Hierbei zog sich die 12-Jährige Schürfwunden an einem Knie und einem Ellenbogen zu. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

