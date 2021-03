Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Diebstahl im Zug S5 bei Weil am Rhein

Weil am Rhein (ots)

Am Montag, den 08.03.2021 gegen 07:57 Uhr vergaß die Geschädigte ihren Rucksack im Zug der Linie S5 in Weil am Rhein beim Ausstieg an der Endstation. Sie bemerkte dies, kehrte an ihren Platz zurück, konnte den Rucksack jedoch nicht mehr auffinden. Sie erstattete beim Polizeirevier Weil am Rhein um 08:15 Uhr Anzeige wegen Diebstahls und ging dann zu ihrer Arbeitsstelle in der Hauptstraße. Als sie um 11:30 Uhr nach Hause ging, stand der Rucksack vor der Tür der Arbeitsstelle. Bei der Überprüfung des Rucksacks bemerkte die Geschädigte, dass lediglich das Bargeld entnommen wurde.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell