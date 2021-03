Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wegen Mordes Verurteilter nach Deutschland ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Ein im Jahr 2015 in Deutschland wegen Mordes zu über 13 Jahren Haft verurteilter Mann, wurde jetzt von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und verbrachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Der 33-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Montagnachmittag (01.03.2021), von den Schweizer Behörden am Autobahnübergang Weil am Rhein, der Bundespolizei übergeben. Bereits 2015 war der Mann, rechtskräftig wegen Mordes, in Deutschland verurteilt worden. Da der 33-Jährige flüchtig war, wurde er seitdem mit Haftbefehl gesucht. Nachdem der Mann eine mehrjährige Haftstrafe in der Schweiz absaß, wurde er gestern zur Verbüßung der verhängten Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten nach Deutschland ausgeliefert. Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann fest und verbrachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell