Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Durchsuchung bei mutmaßlichem Rezeptfälscher

Neustadt (Schwarzwald) (ots)

Am 08.02.2021 wurde in einer Apotheke im Freiburger Hauptbahnhof versucht, ein gefälschtes Rezept für verschreibungspflichtige Arzneimittel einzulösen. Ein Tatverdächtiger konnte damals bei der Abholung durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen, wurde am Donnerstag (25.02.2021), durch die Bundespolizei eine Wohnung in Neustadt (Schwarzwald) durchsucht. Ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger der im Verdacht steht, die Rezepte gefälscht zu haben, wurde durch die Beamten angetroffen. Ebenfalls bei der Durchsuchung vor Ort, waren Beamte des Polizeiposten Löffingen. Neben gefälschten Rezepten und einer kleinen Menge an Betäubungsmitteln, wurden auch weitere verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Ein Computer, Mobiltelefone und zahlreiche Speichermedien, wurden durch die Bundespolizei beschlagnahmt. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

