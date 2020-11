Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201106 - 1142 Frankfurt-Fechenheim: BtM aufgefunden

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Eine Polizeistreife fand gestern Abend auf einer Baustelle in der Straße Im Kammerdorf deponierte Drogen. Fertig portioniert und verpackt lagen zwischen dem Baukran und den Dixi-Toiletten rund 54g Marihuana sowie rund34 g Haschisch. Die Drogen dienten offenbar dem Weiterverkauf und waren dort sozusagen gebunkert worden. Dem Revier ist die Örtlichkeit durch Zeugenhinweise bekannt, so dass die Beamten das Gelände am frühen Abend auf ihrer Streifenfahrt etwas näher in Augenschein genommen haben. Die Drogen wurden sichergestellt. Hinweise auf einen den Besitzer ergaben sich bislang keine.

