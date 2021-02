Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Aggressiver Fahrgast im Zug der Linie S6

Lörrach (ots)

Weil ein 25-Jähriger keinen Fahrschein besaß und dafür 60 Euro bezahlen sollte, soll er das Zugpersonal beleidigt und versucht haben einen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einem Ast zu verletzten. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 25-Jähriger wurde am Freitagabend (19.02.2021) im Zug der Linie S6, zwischen dem Lörracher Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Lörrach-Stetten, durch zwei Zugbegleiter kontrolliert. Da der gambische Staatsangehörige keinen Fahrschein hatte, wurde ihm eine Fahrpreisnacherhebung von 60 Euro durch die Zugbegleiter ausgestellt. Damit soll der 25-Jährige jedoch nicht einverstanden gewesen sein und soll die beiden Prüfer lautstark beleidigt haben. Auf dem Bahnsteig des Haltpunktes Lörrach-Stetten soll er, die ebenfalls im Zug anwesenden Sicherheitsdienstmitarbeiter geschubst und versucht haben sie zu schlagen, bevor er in Richtung Dammstraße flüchtete. Dabei wurde er von den Sicherheitsmitarbeitern verfolgt. Als der 25-Jährige merkte das er eingeholt wird, soll er einen ca. 35 cm langen Ast, der sich auf der Fahrbahn befand, genommen und in Richtung eines Sicherheitsdienstmitarbeiters geschlagen haben. Dieser konnte den Schlag mit dem Arm abwehren, wurde dabei jedoch leicht verletzt. Durch Einsatz von Pfefferspray konnten die beiden Sicherheitsdienstmitarbeiter den Mann zu Boden bringen und ihn fesseln und an die Beamten der Bundespolizei übergeben. Dabei zeigte er sich nach wie vor uneinsichtig und beleidigte auch die Beamten. Nachdem die Identität des Mannes festgestellt wurde, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell