Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Herrenstraße

Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Über einen Zaun gelangten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einen Innenhof und damit zu der rückwärtigen Tür eines Geschäftes. Diese Tür hebelten die Täter auf und gelangten so in das Innere. Hier befand sich eine weitere Sicherung zum Einbruchsschutz. Diese Sicherung überwanden die Unbekannten nicht. Sie durchsuchten vorgefundene Koffer mit Arbeitsmaterialien, in denen sich keine Wertgegenstände befanden. Nach ersten Feststellungen flüchteten sie ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

