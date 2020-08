POL-COE: Dülmen/ Fremdes Geld eingesteckt: Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Polizei Coesfeld

Die Polizei stellt die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann ein, der am 21. März 2020 im Real Dülmen (Auf dem Quellberg) fremdes Geld aus einem Geldautomaten mitgenommen hat. Ein Zeuge hat den mutmaßlichen Täter identifiziert. Das Foto des Tatverdächtigen und die ursprüngliche ots sind gelöscht worden.

Ursprungsmeldung vom 5.8.20:

Fremdes Eigentum steckt man sich nicht ohne Einwilligung ein. Das hat ein bislang unbekannter Mann am 21. März 2020 anders gesehen. Nun bittet die Polizei Coesfeld die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Langfinger. Gegen 11.53 Uhr ging der Gesuchte im Real Dülmen (Auf dem Quellberg) einkaufen. Nach seiner Shopping-Tour kam er in dem Supermarkt an einem Geldautomaten vorbei, in dem noch Geld im Ausgabeschacht steckte. Der Unbekannte griff zu und ging weg.

