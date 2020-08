Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, Hauptstraße/E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Rettungshubschrauber hat einen 66-jährigen E-Bike-Fahrer aus Dülmen am Mittwoch (5.8.20) in ein Krankenhaus geflogen. Nach bisherigem Stand befuhr der Mann gegen 12.15 Uhr den Radweg der Hauptstraße in Richtung Dülmen. Zur selben Zeit wollte ein 33-jähriger Autofahrer aus Dülmen von der Limberger Straße rechts auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision. Der E-Bike-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Während der Unfallaufnahme blieb die Hauptstraße gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell