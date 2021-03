Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Fernzug fest

Schliengen (ots)

Vor sechs Jahren soll der Gesuchte Teil einer Taschendiebstahlsbande gewesen sein. Die Bundespolizei konnte ihn im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung, in einem Fernzug festnehmen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Am vergangenen Freitagnachmittag (26.02.2021) war der 24-jährige rumänische Staatsangehörige, mit dem Fernzug von der Schweiz nach Deutschland unterwegs. Im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung wurde er bei Schliengen, durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Daten stellten die Beamten fest, dass der Mann seit 2016, von einem Gericht mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Er soll Teil einer Taschendiebstahlsbande gewesen sein. Zudem soll er in mehreren Fällen, öffentliche Verkehrsmittel ohne Fahrschein benutzt haben. Der 24-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er jetzt in U-Haft sitzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell