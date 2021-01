Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ortsschilder entwendet - Diebstahl aus LKW - Unfall

Aalen (ots)

Frankenhardt: Ortsschilder entwendet

Zwischen Donnerstag, 14.01. und Freitag, 15.01.21 wurde das Ortschild Oberspeltach am Ortseingang in der Buchstraße entwendet. Ein weiteres Ortschild der Gemeinde Oberspeltach wurde zwischen Donnerstag, 21.01. und Freitag, 22.01.21 am Ortseingang in der Lietstraße entwendet. Der gesamtschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Ortstafeln nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Mainhardt: LKW kollidiert beim Rangieren mit PKW

Beim Rangieren mit seinem Mercedes-Benz LKW in der Eichwaldstraße beschädigte am Freitag um 06:55 Uhr ein 49-Jähriger einen dort geparkten PKW BMW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl aus LKW

Am Freitag gegen 11 Uhr stellte ein 59-Jähriger seinen LKW für wenige Minuten in der Kurzen Straße ab, um eine Belieferung einer Metzgerei durchzuführen. In diesen wenigen Minuten wurde aus der Fahrerkabine des LKW ein Geldbeutel mit etwa 240 Euro Bargeld entwendet. Zur Tatzeit wurde ein dunkelblauer VW Golf mit LB-Kennzeichen beobachtet, welcher ebenfalls in der Kurzen Straße parkte. Der Beifahrer des Golfs stieg aus, begab sich zu dem LKW, öffnete die Fahrertür und entnahm etwas aus dem Fahrzeug. Als der etwa 35-Jahre alte Mann von einem Zeugen darauf angesprochen wurde, lief er schnellen Schrittes in Richtung Reinthaler Straße davon. Zeitgleich entfernte sich auch der Fahrer des Golfs mitsamt seinem Fahrzeug. Der etwa 35 Jahre alte Mann trug eine Corona-Schutzmaske, hatte eine beginnende Glatze, eine kräftige Figur und war etwa 180 cm groß. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell