Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Scheibe eingeschlagen - Mutter und Sohn von Auto erfasst - Werbebanner beschädigt

Aalen (ots)

Satteldorf: Autoscheibe eingeschlagen

Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Donnerstag, 9:00 Uhr, hat ein Unbekannter die Heckscheibe eines, in der der Gartenstraße geparkten, Autos der Marke Suzuki mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 480-0.

Crailsheim. Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße einen dort geparkten Audi A3. An dem Audi entstand dadurch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Gaildorf: Mutter und Sohn von Auto erfasst

Ein dreijähriger Junge wollte sich am Donnerstag gegen 11:00 Uhr in der Schloßstraße einen Bagger aus der Nähe ansehen. Dazu querte der Junge die Schloßstraße ohne auf den Verkehr zu achten. Seine Mutter erkannte die Situation und folgte dem Jungen sofort, um ihn von der Straße zu holen. Da die beiden jedoch hinter stehenden Autos auf die Straße liefen, waren sie nur schwer zu erkennen. Eine 27 Jahre alte VW-Fahrerin, welche die Schloßstraße in Richtung Obersontheim befuhr, leitete sofort beim Erkennen der beiden Fußgänger eine Vollbremsung ein. Dennoch wurden Mutter und Sohn von dem PKW erfasst. Der Junge wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig gestoßen. Seine 33-jährige Mutter stürzte nach dem Zusammenprall vor das Auto. Beide wurden von Rettungskräften anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise wurden beide offenbar nur leicht verletzt. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An dem VW entstand lediglich geringer Sachschaden.

Michelbach: Werbebanner beschädigt

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde dein Werbebanner im Grünstreifen der Landstraße 1055, auf Höhe der Straße Im Gartennest, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Gestänge des Werbebanners wurde stark verbogen und die Betonfüße der Konstruktion beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

