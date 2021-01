Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung- Zeugen gesucht, Einbruch - Zeugen gesucht, Unfall

Schrozberg: Motorradfahrer beschädigen Grünfläche

Unbekannte Motorradfahrer haben bereits am Sonntag gegen 15:45 Uhr eine Grünfläche neben der Mehrzweckhalle im Stadionweg beschädigt. Durch ihre Fahrmanöver haben die beiden Zweiradfahrer einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Ein Zeuge konnte zwei Fahrer in gelben Jacken oder Westen auf Motorrädern mit grobstolligen Reifen dort sehen.

Mainhardt-Bubenorbis: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vermutlich gegen 2:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengebäude in der Maibacher Straße. Im Inneren des Gebäudes gingen die Einbrecher wenig zimperlich vor, so dass mehrere Möbelstücke, sowie Türen beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt daher bei mehreren tausend Euro. Diebesgut in Form von Bargeld konnten die Täter zudem erbeuten.

Die Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Wolpertshausen: Unfall an Einmündung

Am Donnerstagmorgen kurz nach 6:00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Daimler-Fahrer von der A6 kommend an der Anschlussstelle Wolpertshausen ab. An der Einmündung zur L1037 übersah er einen hier von Wolpertshausen in Richtung Hörlebach fahrenden Sattelzug eines 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW wurde durch den LKW nach rechts abgewiesen und noch rund 20 Meter mitgezogen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 2.600 Euro.

