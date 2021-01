Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Am Mittwoch gegen 17.50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lenker eines PKW Skoda die Ostumfahrung in Fahrtrichtung Bundesstraße 19. An der dortigen Einmündung fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen davorstehenden VW Passat eines 61-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren II

Am Mittwoch um 05:40 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Transporter die Bundesstraße 19 und musste an der Einmündung zur Heilbronner Straße anhalten. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn brachte er sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stillstand und fuhr auf einen davorstehenden BMW eines 21-Jährigen auf. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand, leicht verletzt.

Obersontheim: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um 12:40 Uhr übersah ein 60-jähriger Fahrer eines PKW Audi an der Kreuzung der Hauptstraße zur Haller Straße einen vorfahrtsberechtigten Omnibus, welcher von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Satteldorf: LKW-Fahrer über den Fuß gefahren

Am Donnerstagmorgen gegen 5:30 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes Actros-LKW vom Euro-Restplatz auf die B290 in Richtung Wallhausen ein. Hierbei übersah er einen aus Crailsheim kommenden, in Richtung Wallhausen fahrenden Fiat Punto. Der Fiat-Fahrer erkannte den LKW und musste mutmaßlich stark abbremsen. Es kam jedoch zu keiner Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Anschließend stiegen beide Fahrer zunächst aus ihren Fahrzeugen aus und es kam zu einem Streitgespräch. Der Fiat-Fahrer setzte sich dann wieder in sein Auto und fuhr los. Dabei fuhr er dem 33-jährigen LKW-Fahrer über den Fuß. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Der Fiat-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei Crailsheim sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Telefon 07951 480-0.

