POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinfluss - Unfälle

Urbach: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Rund 45.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße. Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr zunächst die Kreisstraße 1880 von Plüderhausen in Richtung Urbach mit überhöhter Geschwindigkeit entlang. Kurz vor Urbach touchierte er mit dem rechten Vorderrad den Randstein, kam ins Schlingern und überfuhr einen Laternenmast. Anschließend prallte er mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der junge Mann hatte Glück im Unglück - er wurde lediglich leicht verletzt. Sein Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. denen der Mercedes bereits vor dem Unfall aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Backnang: Im Kreisverkehr überholt

Eine 52-jährige Golf- Fahrerin befuhr am Mittwoch kurz vor 20 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Aspacher Straße. Sie überholte in einem dortigen Kreisverkehr einen vorausfahrenden Fahrradfahrer ohne den nötigen Sicherheitsabstand und streifte den Biker mit dem Außenspiegel. Der 58-jährige Radfahrer wich danach nach rechts aus um einen weiteren Zusammenstoß zu vermeiden. Er blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Unfall wurde von einer nachfolgenden Polizeistreife beobachtet, die gegen die Autofahrerin ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung einleitete. Weil die 52-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, wurde im Rahmen des Strafverfahrens eine Blutuntersuchung veranlasst. Ihr Führerschein wurde entzogen.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 31-jähriger Golf-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 18.40 Uhr von der Polizei in der Weissacher Straße angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich bei dem Autofahrer konkrete Anhaltspunkte einer aktiven Drogenbeeinflussung. Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Er zeigte sich unkooperativ und händigte den Beamten zur Vermeidung einer möglichen Weiterfahrt nicht die Fahrzeugschlüssel aus. Die Beschlagnahme der Fahrzeugschlüssel musste in der Folge unter Anwendung unmittelbaren Zwangs durchgesetzt werden. Dabei leitete der 31-Jährige erheblichen Widerstand. Verletzt wurde bei dem Gerangel niemand. Dem 31-Jährigen drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen. Im Rahmend des Verfahrens wurde eine Blutuntersuchung veranlasst.

Fellbach: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 57-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 11.35 Uhr die Dieselstraße und bog dort nach rechts in die Daimlerstraße ab. Dabei streifte sie eine 90-jährige Fußgängerin, die dort mit einem mitgeführten Rollator die Fahrbahn queren wollte. Die Senioren stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

