Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall Im Einmündungsbereich Wellandstraße/Steinertgasse fuhr am Dienstag ein 27-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Ford-Transit gegen 16.40 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 56-jährigen VW-Lenkerin auf, die wegen eines vor ihr abbiegenden Fahrzeuges abbremsen musste. Ein 28-jähriger Hyundai-Lenker hatte dies nicht bemerkt und war auf den Ford-Transit aufgefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Beim Einbiegen gestreift Beim Einbiegen von der Bismarckstraße auf die Kolpingstraße streifte ein 41-jähriger Mercedes-Lenker am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr eine dort fahrende 39-jährige Golf-Lenkerin, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro entstanden ist.

Abtsgmünd-Laubach: Unfall beim Überholen Auf der L 1080 aus Richtung Abtsgmünd kommend wollte ein in Richtung Dewangen fahrender 37-jähriger Audi-Lenker am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, einen vorausfahrenden 25-jährigen Volvo-Lenker an einer unübersichtlichen Kurve überholen. Durch überhöhte Geschwindigkeit geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen, kam in Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein weiteres Verkehrszeichen. An dem Audi entstand dadurch Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Einparken Auf einem Parkplatz in der Nikolaistraße streifte der 74-jähriger Lenker eines VW Multivan am Mittwoch gegen 17 Uhr beim Einparken einen geparkten Pkw Mazda. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen Am Mittwochmorgen verlor eine 61-jährige Seat-Lenkerin gegen 5.30 Uhr auf der Schlosssteige in Fahrtrichtung Stadtmitte bei Eisglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 4000 Euro, der Schaden an der Mauer wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Eschach-Waldmannshofen: Von Fahrbahn abgekommen Ein 22-jähriger SEAT-Lenker kam am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Waldmannshofen kurz nach Ortseingang auf der glatten Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem am Fahrbahnrand aufgestellten Telefonmasten kollidierte. Durch ein herunterhängendes Kabel wurden der Dachträger eines nachfolgenden 61-jährigen Suzuki-Lenkers sowie der Maschendrahtzaun eines Grundstückes beschädigt. Der Bauhof war zum Abstreuen der Fahrbahn im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Eschach rückte mit 9 Mann an, stellte den Masten wieder notdürftig auf und sicherte ihn mit Spanngurten. Das herunterhängende Kabel befand sich dann wieder in der ursprünglichen Höhe. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Parkhaus Am Mittwochabend wollte ein 31-jähriger BMW-Lenker mit seinem Anhänger in das Parkhaus des City-Centers einfahren. Da er dabei das Hinweisschild über die Höhe des Parkhauses übersah, streifte er dieses sowie das Rolltor mit der Ladung seines Anhängers. Der Schaden am Parkhaus beläuft sich auf ca. 2000 Euro. An der Ladung entstand kein Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Nach Unfallflucht ermittelt Ein 47-jähriger BMW-Lenker streifte am Mittwoch gegen 16 Uhr beim Einfahren von der Buchstraße auf ein Grundstück einen geparkten Pkw Daimler-Benz. Da die Einfahrt zu eng war, fuhr er rückwärts wieder aus dem Grundstück zurück auf die Buchstraße und entfernte sich mit seinem Fahrzeug. Er konnte durch einen Zeugenhinweis ermittelt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Aalen: Jugendliche durch Omnibus angefahren Eine 16-jährige Fußgängerin wollte am Mittwochmorgen gegen 07:20 Uhr die Bahnhofstraße auf Höhe des Kreisverkehrs an der Willy-Brandt-Straße überqueren. Eine im Kreisverkehr befindliche Busfahrerin deutete, der Fußgängerin, dass diese die Straße überqueren könne. Beim Überqueren der Straße kam es dennoch zum Kontakt zwischen der 16-Jährigen und dem Omnibus, wodurch die Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Das Polizeirevier Aalen sucht unter der Telefonnummer 07361 5240 Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell