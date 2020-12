Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Am Montag (30.11.) versuchten unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Altenberger-Dom-Straße einzubrechen. Glücklicherweise scheiterten die Einbrecher an einer Sicherheitstüre und brachen den Versuch ab. Die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0.(ma)

