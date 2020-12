Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruchsspuren an der Eingangstür

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

An der Eingangstür eines Einfamilienhauses fanden sich Einbruchsspuren und ein Fußtritt

Bei einem 87-Jährigen konnten Polizisten Hebelspuren an der Wohnungstür feststellen. Das Einfamilienhaus steht in Schildgen im Eichenweg. Zeugen haben gestern Abend (30.11.) gegen 19.15 Uhr einen Fremden an der Tür beobachtet. Dieser wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 170 cm groß, bei schlanker Statur. Er wird auf circa 20 Jahre geschätzt. Der Fremde hatte schwarze, kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

