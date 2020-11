Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Pkw kollidiert mit Fußgänger

WermelskirchenWermelskirchen (ots)

Am Sonntagabend (29.11.) kollidierte ein 72-jähriger Mazda-Fahrer aus Remscheid am Irlenweg in Höhe der Einmündung Stumpf mit einem 73-jährigen Fußgänger aus Wermelskirchen.

Der 73-jährige Rentner überquerte gegen 18:00 Uhr mit seinen Hunden die Fahrbahn in Richtung Irlenweg und wurde dabei von dem Mazda erfasst. Glücklicherweise blieben der Senior und die Hunde unverletzt; dennoch wurde der Mann vorsorglich zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus und die Hunde zwischenzeitlich ins Tierheim gebracht.

Am Auto entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell