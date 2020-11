Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Auto brennt lichterloh - Vorsätzliche Brandstiftung?

Bild-Infos

Download

OverathOverath (ots)

In der Nacht auf Sonntag (29.11.) ging gegen Mitternacht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schulstraße ein Auto in Flammen auf. In dem brennenden Wagen befanden sich keine Insassen; Zeugen beobachteten jedoch kurz vor dem Brand eine Person, die sich in unmittelbarer Nähe des geparkten Autos aufhielt. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit insgesamt vier Löschfahrzeugen an und brachte das Feuer unter Kontrolle. Aufgrund der Zeugenaussagen geht die Polizei derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Das Auto wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen laufen. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell