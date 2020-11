Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchdiebstahl bei der Straßenmeisterei und einer Firma für Innenausbau

RennerodRennerod (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 05.11.2020, auf den Freitag, 06.11.2020, wurde bei der Straßenmeisterei, sowie in einer Firma für Innenausbau, eingebrochen. Beide Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zur B54. Bei beiden Einbrüchen wurden Werkzeuge entwendet. Der Einbruch bei der Straßenmeisterei wurde bereits gegen 02:50 Uhr festgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Westerburg (02663 98050) entgegen.

