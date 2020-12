Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht bei McDonalds - Polizei sucht Zeugen

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Bereits am Dienstag zwischen 16.40 Uhr und 16.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des McDonald's in der Kappeler Straße in Bad Bergzabern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw, der der Form nach von Zeugen als Familienvan bezeichnet wurde, fuhr gegen ein vor dem Haupteingang befindlichen Fahrradständer und riss diesen aus der Verankerung. Die Fahrzeugführerin entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

PI Bad Bergzabern

Nicklas, Polizeihauptkommissar



Telefon: 06343-93340

pibadbergzabern@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell