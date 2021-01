POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz, Klopapier angezündet, Verkehrsunfälle & Bauwagen aufgebrochen

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz, Klopapier angezündet, Verkehrsunfälle & Bauwagen aufgebrochen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr wegen Gasgeruch in der Wiener Straße auf den Plangerufen, die mit 16 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften ausrückten. Mit Hilfe von Messgeräten konnte man im Bereich einer Garage das Gas lokalisieren. Beim Betreten des Gebäudes stellte sich heraus, dass dort zuvor aus einem LPG-Gas-Pkw der Tank ausgebaut wurde. Die Feuerwehr sorgte im Nachgang für entsprechende Belüftung um die Gefahr zu bannen. Während des Einsatzes wurde die Straße gesperrt und Anwohner entsprechend gewarnt.

Winterbach: Klopapier angezündet

Nachdem am Donnerstag gegen 19.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher eine Drogerie in der Schorndorfer Straße verlassen hatten, wurde im Markt Brandgeruch wahrgenommen. Anschließend wurde von Beschäftigten festgestellt, dass eine Packung Toilettenpapier aus der Auslage entnommen und angezündet wurde. Das brennende Papier wurde umgehend ins Freie verschafft, um weiteren Schaden bzw. Gefahren zu beseitigen. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf die Jugendliche, die im Alter zwischen 12 und 15 Jahren gewesen sein sollen, nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Auto übersehen

In der Archivstraße übersah am Donnerstag gegen 10 Uhr eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin beim Ausparken einen vorbeifahrenden Mercedes. Der 71-jährige Autofahrer konnte der ausparkenden Mercedes-Fahrerin nicht mehr ausweichen und stieß mit ihr zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Rudersberg: Bauwagen aufgebrochen

Auf einem Flurstück im Gewann Vordere Wolfhalde wurde in den zurückliegenden beiden Wochen ein Bauwagen aufgebrochen. Aus diesem wurde ein Winkelschleifer und ein Notstromaggregat entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rudersberg unter Tel. 07183/929316 entgegen.

Winnenden: Mauer beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker eine Grundstücksmauer in der Adalbert-Stifter-Straße und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an der Mauer wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

