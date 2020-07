Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Joint geraucht und losgefahren

Freiburg (ots)

Ihringen - Da sie trotz Beeinflussung durch Drogen ein Kraftrad führte sieht sich nun eine 56-jährige Frau mit dem Gesetz konfrontiert. Die Dame war einer Polizeistreife des Polizeirevier Breisach am Montag 13.07.2020 gg. 14:11 Uhr in der Tunibergstraße in Ihringen aufgefallen. Außerdem stellte sich heraus, dass sie auch entsprechende Betäubungsmittel bei sich hatte und das Kraftfahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell