POL-FR: Emmendingen - Brand eines Bauwagens; Riegel/Teningen - Führerschein nach Streit weg

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen - Brand eines Bauwagens

Gegen 09 Uhr wurde Am Stockert ein Brand gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache brannten ein Bauwagen und 2 Anbauten vollständig ab. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Emmendingen war mit 60 Mann und 8 Fahrzeugen vor Ort.

Riegel/Teningen - Führerschein nach Streit weg

Am Montag gegen 23:50 Uhr wurde zunächst in Riegel in der Hauptstraße ein Pkw beschädigt, durch Zeugen konnte vom Verursacherfahrzeug schon ein Teil des Kennzeichens benannt werden. Das Fahrzeug hatte sich unerlaubt entfernt. Gegen 0:10 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall in Teningen in der Martin-Luther-Straße, bei dem der gleiche Verursacher-Pkw einen beleuchteten Bodenpoller beschädigte und mitzog. Als die Streife in Teningen bei diesem Fahrzeug ankam, ergriff die 30jährige Fahrzeugführerin zunächst die Flucht, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Nach ersten Ermittlungen hatte sie nach einem Streit erheblich dem Alkohol zugesprochen und eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille. Auf ihren Führerschein muss sie nun verzichten, dieser wurde beschlagnahmt. Außerdem muss sie sich wegen Unfallflucht verantworten.

