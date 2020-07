Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: 25-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Schwer verletzt wurde ein 25-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in der Bundestraße in Emmendingen am Samstag, 11.07.2020.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war es in der Unterkunft am Morgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei wurde der 25-Jährige durch Messerstiche schwer verletzt. Es konnten durch die Polizei zwei Tatverdächtige - ein 28-Jähriger Syrer und ein 29-jähriger Palästinenser - ermittelt werden. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

