Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, TUT) Beim Abbiegen Ford gerammt

Trossingen (ots)

Bei einem Unfall in der Heinz-Mecherlein-Straße ist am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein Mercedes mit einem Ford-Transit zusammengestoßen. Der 70-Jährige in seiner Limousine kam von der Straße "In Grubäcker" und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigen Ford-Transporter. Bei dem Unfall gab es keine Verletzte, den Schaden beziffert die Polizei auf 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell