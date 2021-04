Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal, TUT) Defekt am Kachelofen ruft Feuerwehr auf den Plan

Bärenthal (ots)

Ein noch nicht näher bekannte Fehlfunktion an einem Kachelofen hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Feuerwehren Bärenthal, Fridingen und Mühlheim, sowie den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Aus einem Dachstuhl im Seltenbachweg quoll starker Rauch empor, der von einem nicht richtig funktionierendem Kachelofen verursacht worden war. Die Feuerwehr, die mit 50 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen angerückt war, entdeckte mit einer Wärmebildkamera eine erhöhte Temperatur in einer Wand. Diese wurde geöffnet und ein dahinterliegender kleinerer Brand gelöscht. Nachdem das Haus durchlüftet worden war, konnte es wieder bewohnt werden. Der Ofen wird nun von einem Kaminfeger geprüft. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell