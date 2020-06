Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Verrauchung in einem Stellwerk

Menden (ots)

Die Feuerwehr Menden wurde am Samstagmorgen um kurz vor 10 Uhr nach Oberrödinghausen alarmiert. In dem Stellwerk eines Industriebetriebs sollte es zu einem Brand gekommen sein. Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in dem verrauchten Gebäude ein. Dieser stellte fest, dass ein Trafo durchgeschmort war, zu einem Feuer ist es glücklicherweise nicht gekommen. Der bereitgestellte Löschangriff konnte zurückgebaut werden, nach dem Belüften des betroffenen Objekts konnten die Einsatzkräfte der Feuerwache und der Löschgruppen Lendringsen wieder einrücken.

